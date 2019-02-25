رياضة | الوحدة السعودي يصدم الأهلي في صفقة محمد عواد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوحدة السعودي يصدم الأهلي في صفقة محمد عواد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسوؤلو نادي النادي الأهلي صدمة جديدة في ملف التعاقد مع محمد عواد حارس فريق الوحدة السعودي بنهاية الموسم الجاري.

وطالب مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي التعاقد مع حارس جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم مركز حراسة المرمى.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع محمد عواد من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل ، وحرص عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأحمر على جس نبض عواد عقب انتهاء إعارته للوحدة السعودي للانتقال إلى الأهلي.

الصدمة كانت في مفاوضات نادي الوحدة السعودي مع الإسماعيلي على تجديد إعارة عواد للفريق أو شراء عقده بشكل نهائي من الدراويش في نهاية الموسم الجاري والتفاوض على المقابل المادي لحسم الصفقة الأمر الذي يحرم الأهلي من الظفر بخدمات حارس الوحدة السعودي بنهاية الموسم كما يخطط النادي الأحمر.

وقرر رمضان صبحي عدم تجديد إعارته مع النادي الأهلي في الفترة القادمة والبحث عن عرض إنجليزي بالبريميرليج.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق الأحمر عقب الفوز على الجونة.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز صعب على الجونة بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار عبد الحفيظ بصرف مكافأة خاصة للاعبي الأهلي بسبب الجهد الذي بذلوه طوال ال٩٠ دقيقة أمام الجونة، وعدم استسلامهم بعد استقبال شباكه للهدف الأول ونجاحهم في تحقيق فوز مهم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة، وبفارق الأهداف عن بيراميدر صاحب المركز الثاني.