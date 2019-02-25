رياضة | تشيلسي ينتظر حسم صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي ينتظر حسم صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بأن تشيلسي يطمح في التعاقد مع إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان.

وذكر موقع Le 10 Sport بأن كافاني قد اختير ليكون بديلاً محتملاً لهدف ريال مدريد إيدن هازارد، وأن هذه الخطوة ستكون صدمة بسبب حقيقة أنه قد بلغ للتو 32 من العمر والبلوز يريدون عادة المواهب الشابة.

وأشار الموقع إلى أن مسئولي تشيلسي استغرقوا الكثير من الوقت للاقتناع بالتوقيع مع جونزالو هيجواين على سبيل الإعارة والذي بلغ 31 عاما.

وأفاد الموقع بأن كافاني كان على رادار تشيلسي لفترة طويلة ومع ذلك يبقى سجل أهدافه مذهلاً.