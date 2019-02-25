رياضة | جلسة بين صالح جمعة وعبد الحفيظ لحسم استبعاده من مباريات الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة بين صالح جمعة وعبد الحفيظ لحسم استبعاده من مباريات الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يمر صالح جمعة لاعب فريق الأهلي بحالة نفسية سيئة داخل الفريق الأحمر بسبب تجاهل مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

واستبعد مارتن لاسارتي من قائمة مباراة الأهلي لمواجهة الجونة اليوم الأحد في بطولة الدوري الممتاز.

وقرر صالح جمعة عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب مباراة الجونة للحديث حول مصيره مع الفريق خاصة أنه غير مقيد بالقائمة الإفريقية وقبل بذلك بالإضافة إلى الحديث حول سبب استبعاده من مباريات الدوري الممتاز على الرغم من التزامه في التدريبات والظهور بشكل قوي.

وقرر رمضان صبحي عدم تجديد إعارته مع النادي الأهلي في الفترة القادمة والبحث عن عرض إنجليزي بالبريميرليج.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق الأحمر عقب الفوز على الجونة.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز صعب على الجونة بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار عبد الحفيظ بصرف مكافأة خاصة للاعبي الأهلي بسبب الجهد الذي بذلوه طوال ال٩٠ دقيقة أمام الجونة، وعدم استسلامهم بعد استقبال شباكه للهدف الأول ونجاحهم في تحقيق فوز مهم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة، وبفارق الأهداف عن بيراميدر صاحب المركز الثاني.