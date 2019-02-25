رياضة | موعد مباراة الأهلي والوصل بكأس زايد اليوم الاثنين 25 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والوصل بكأس زايد اليوم الاثنين 25 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي النادي الأهلي السعودي، مع منافسه فريق الوصل الإماراتي، مساء اليوم الاثنين في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وسوف تقام تلك المباراة في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً في جدة، وأعلنت مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية عن إذاعة اللقاء عبر قناة أبوظبي الأولى الرياضية، وسوف يعلق على المباراة المعلق محمد الشامسي.

وينوي المدرب الروماني ريجيكامب المدير الفني لنادي الوصل لتغير خطة لعب الفريق، والتي خاض بها مباراة الذهاب حيث ظهر بعض الثغرات خلال اللقاء، والذي انتهى بنتيجة 2-2 بين الفريقين.

يذكر أن نادي الوصل الإماراتي قد أطاح بالنادي الأهلي المصري في الدور الماضي من البطولة.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر والحي لمباراة نادي الاهلي السعودي، ضد فريق الوصل الإماراتي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.