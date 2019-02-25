رياضة | بالأرقام .. ماذا قدم رحيم سترلينج منذ قدومه إلى مانشستر سيتي ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. ماذا قدم رحيم سترلينج منذ قدومه إلى مانشستر سيتي ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مانشستر سيتي في تحقيق لقب بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على فريق تشيلسي، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي مساء أمس الأحد.

وانضم رحيم سترلينج إلى نادي مانشستر سيتي في عام 2015 بالميركاتو الصيفي، ويبدو هذا الموسم رائعا بالنسبة للاعب الإنجليزي مع بيب جوارديولا.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" ماذا قدم ‏رحيم ستيرلنج مُنذ مُغادرته ليفربول وانضمامه لـ مانشستر سيتي ؟.

- لعب رحيم سترلينج مع مانشستر سيتي 174 مباراة في جميع البطولات حتى الآن، حيث ساهم بـ 107 هدفا مع الفريق الإنجليزي.

- وسجل سترلينج 59 هدفا مع مانشستر سيتي، وصنع 48 هدفا في جميع البطولات، وحقق 5 القاب ( 1 الدوري - 3x كأس الرابطة الإنجليزية - 1x الدرع الخيرية ).

ويقدم اللاعب الإنجليزي موسما مميزا، حيث سجل 14 هدفا مع السيتي في جميع البطولات، وصنع 10 أهداف لزملائه.

ويحتل نادي مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة.