رياضة | موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم 25/2/2019 في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري اليوم 25/2/2019 في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي الاتحاد السكندري نظيره الهلال السعودي مساء اليوم الإثنين ويأتي ذلك في إطار إياب دور ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع الهلال السعودي اليوم الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

واختار الكرواتي زوران ماميتش قائمة الهلال التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري لكنه فضّل إراحة الثنائي؛ علي آل بليهي مدافع الفريق والبيروفي أندريه كاريلو.

وكانت مباراة الذهاب بين الهلال السعودي والاتحاد السكندري في البطولة العربية قد انتهت لصالح الزعيم بثلاثية نظيفة سجلها؛ البرازيلي كارلوس إدواردو "هدف" والفرنسي بافيتيمبي جوميز "هدفين".

وستكون مباراة الهلال مع الاتحاد السكندري في البطولة العربية مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناة أبو ظبي الرياضية 2 H بصوت علي سعيد الكعبي وعصام عبده.