انت الان تتابع الزمالك يعلن خوض مباراة المقاصة ويرصد مكافآت للاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:١٥ ص
قرر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، خوض فريقه لمباراة مصر المقاصة، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في ربع نهائي بطولة كأس مصر، وذلك بعد ساعات من مطالبة ناديه لمسؤولي اتحاد الكرة بتأجيل المباراة، وموافقة الفريق الفيومي على التأجيل. وكان مجلس إدارة المقاصة، تقدم بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة لتأجيل مباراته أمام الزمالك، تضامنًا مع طلب الفريق الأبيض الذي يرغب التأجيل أيضًا بسبب سفر فريقه إلى أنجولا للقاء بترو أتليتكو يوم 3 مارس في الكونفدرالية الإفريقية.
كما رصد رئيس القلعة البيضاء، مكافآت خاصة للاعبي الفريق في حالة الفوز على المقاصة والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر. وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات
كما رصد رئيس القلعة البيضاء، مكافآت خاصة للاعبي الفريق في حالة الفوز على المقاصة والتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر.
وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وجاء هدف الضيوف عن طريق أزولاو، قبل أن يدرك أوباما هدف التعادل في الوقت القاتل، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى نقطتين وظل في المركز الرابع والأخير، بينما رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني.
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