انت الان تتابع رئيس الزمالك لأبو ريدة: «أنا مالي بالأهلي وبيراميدز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ ص

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، بمساندة الزمالك في هذه المرحلة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بتأجيل مباراة مصر المقاصة، المقرر لها يوم الأربعاء القادم، بسبب ارتباط الفريق بالسفر لمواجهة بترو أتلتيكو يوم الأحد المقبل. وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور: «موقف الزمالك سيء في بطولة الكونفدرالية ويجب تأجيل المباراة، ولا أعلم سر تصريحات عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات حول غضب الأهلي لو تم تأجيل المباراة».

وأوضح: «الأهلي هيزعل لو تأجلت مباراة الزمالك والمقاصة، طب ما يخلصوا موضوعهم مع بيراميدز وأنا مالي؟ إحنا لازم نكسب بترو أتلتيكو في أرضه، ولا إنتوا عايزين جمهور الزمالك ينزلكوا في الشوارع؟». وشدد موجهًا كلامه لهاني أبو ريدة رئيس الجبلاية: «هو شوبير ركبك ولا إيه، وعامر حسين يعاند الزمالك