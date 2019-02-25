انت الان تتابع تعادل مع بترو أتلتيكو..الزمالك يواصل التراجع أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وجاء هدف الضيوف عن طريق أزولاو، قبل أن يدرك أوباما هدف التعادل في الوقت القاتل، ليرفع الفارس الأبيض رصيده إلى نقطتين وظل في المركز الرابع والأخير، بينما رفع الفريق الأنجولي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني.

بداية المباراة جاءت هادئة من جانب لاعبي الفريقين، واستحوذ الزمالك على الكرة طوال الشوط الأول وظهر عدم التمركز الجيد من جانب لاعبي بترو أتلتيكو في كثير من المواقف، غير أن محاولات الأبيض ظلت دون خطورة على مرمى الضيوف، لينتهي الشوط الأول سلبيًا. وفي الشوط الثاني ضغط لاعبو الزمالك، وكان قريب من تسجيل هدف