انت الان تتابع أمير مرتضى: «مستعدين نلعب ماتش كل يوم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٥٥ ص

يرى أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن التأهل في مجموعته الرابعة ببطولة الكونفدرالية الإفريقية سيتم حسمه في الجولة الأخيرة، بحسب ما توضحه النتائج المتغيرة للفرق الأخرى، مؤكدًا أن الزمالك مازال لديه أمل في التأهل كأول أو ثاني للمجموعة طالما فارق النقاط ما زال قريبًا مع المنافسين. وأضاف أمير، خلال مداخلة هاتفية بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا يرغبون في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، لكن ما حدث استكمالا لسوء الحظ الذي يمر به الفريق في الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضًا| تعادل مع بترو أتلتيكو..الزمالك يواصل التراجع أفريقيا وشدد، أن موقف كهربا مع الجماهير عقب المباراة كان يستدعي وقفة من مجلس إدارة النادي، لأن تصرفه كان أمام الجماهير، والواقعة في النهاية لا تستحق التضخيم أو التقليل منها في الوقت ذاته. وطالب المشرف على الكرة بالقلعة البيضاء، الجماهير