انت الان تتابع رامون دياز: عبد الله السعيد يستحق اللعب في أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ ص
أثنى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز، على أداء لاعبي فريقه بعد الفوز الذي تحقق على المقاولون العرب بهدف مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد. وحقق بيراميدز، فوزًا ثمينًا على نظيره المقاولون العرب، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة 23 من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، متفوقًا على الأهلي بفارق الأهداف، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 34 نقطة في المركز الخامس.
وقال دياز، في تصريحات تليفزيونية، عقب المباراة، إن الفريق يتطور ويزداد قوة على أرض الملعب والأداء كان مميزًا من الناحية الدفاعية، لكن الفريق يحتاج لعنصر المفاجأة، والتنوع في الجانب الهجومي. وواصل المدرب الأرجنتيني حديثه: «العديد من اللاعبين المصريين يتميزون بالمهارات الفردية والأداء القوي وعلى
وقال دياز، في تصريحات تليفزيونية، عقب المباراة، إن الفريق يتطور ويزداد قوة على أرض الملعب والأداء كان مميزًا من الناحية الدفاعية، لكن الفريق يحتاج لعنصر المفاجأة، والتنوع في الجانب الهجومي.
وواصل المدرب الأرجنتيني حديثه: «العديد من اللاعبين المصريين يتميزون بالمهارات الفردية والأداء القوي وعلى رأسهم عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، فهو يستحق اللعب في أوروبا في ظل خبراته، وأدائه الرائع وامكانياته المتميزة».
وأشاد رامون دياز بأداء الثنائي المصري في فريق بيراميدز، نبيل عماد دونجا لاعب الوسط المدافع، وعمر جابر الذي يشركه في الجبهة الأيسر رغم أنه يلعب في غير مركزه.
واختتم مؤكدًا على أنه يتابع الكرة المصرية منذ فترة، وقبل توليه قيادة بيراميدز، لافتًا إلى أن الدوري المصري يتميز بالقوة البدنية، وأنه يطمح في تقديم كرة قدم جميلة.
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