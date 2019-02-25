سيد عبد الحفيظ: الأهلي بطل مصر وأفريقيا وفخر العرب

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تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ ص
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أهمية فوز فريقه أمام مضيفه الجونة، مشيرًا إلى أن توقيت المباراة زاد من صعوبتها بالإضافة إلى هدف الجونة الذي سجله محمد ناجي جدو، كما أن الفريق غاب عن مستواه المعهود في الشوط الأول، لكن الأداء تحسن في الشوط الثاني وتمكن من العودة وتحقيق الفوز. ووعد عبد الحفيظ، خلال تصريحاته لقناة «ON sport»، لاعبي الفريق الأحمر بمكافأة خاصة عن هذه المباراة بسبب ظروفها الصعبة، موضحًا أنه لا يعرف سبب مقنع لقرار جهاد جريشة حكم المباراة بطرده.
اقرأ أيضًا| سيد عبد الحفيظ يطلب معاملته من الحكام مثل أحمد حسن وأضاف: «شخصية الأهلي وروح الفانلة الحمراء الحقيقية ظهرت في مباراة الجونة، الأهلي هو بطل مصر وإفريقيا، وفخر العرب بشخصيته». وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدفين لهدف، في المباراة التي
اقرأ أيضًا| سيد عبد الحفيظ يطلب معاملته من الحكام مثل أحمد حسن
وأضاف: «شخصية الأهلي وروح الفانلة الحمراء الحقيقية ظهرت في مباراة الجونة، الأهلي هو بطل مصر وإفريقيا، وفخر العرب بشخصيته».
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، فوزًا ثمينًا على نظيره الجونة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب استاد الجونة، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدوري الممتاز، تقدم محمد ناجي جدو لأصحاب الأرض، وأدرك كريم نيدفيد هدف التعادل للمارد الأحمر، قبل أن يضيف ناصر ماهر هدف الفوز للأهلي، الذي رفع رصيده إلى 48 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر، وثلاث نقاط عن بيراميدز الثالث، بينما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.
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