شكرا لقرائتكم خبر عن الشريدة: الغيابات لن تؤثر على قوة الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

أكد المحلل الرياضي لاعب الهلال السابق عبدالله الشريدة أن مباراة اليوم بين الهلال والاتحاد السكندري مريحة للفريق الهلالي إثر النتيجة الكبيرة التي حققها في لقاء الذهاب بالرياض. وقال: «المباراة لن تكون سهلة، لذا يجب على الهلال أن يلعب بشعار الفوز ونسيان مباراة الذهاب ونتيجتها»، مشيرا إلى أن الهلال يملك مقومات الفوز لأنه يقدم أداء مميزا رغم وجود بعض الغيابات المؤثرة مثل العابد، الفرج، عطيف. وأضاف: «المدرب الهلالي زوران بدأت بصماته تظهر على الفريق، خصوصا في خط الدفاع الذي كان الهلال يعاني منه كثيرا مع المدرب خيسوس»، مبينا أن الزعيم مع زوران أصبح مختلفا في الأداء والتنظيم في جميع خطوطه، مشيرا إلى أن المباراة صعبة وتحتاج إلى هدوء من الجانب الهلالي، وإذا لم يتمكن الهلال من التسجيل في الشوط الأول فعليه عدم استقبال أي هدف في هذا الشوط.

وزاد بأن عدم تسجيل أي هدف من جانب الفريق الاتحادي سيجعل الفريق يدخل الشوط الثاني وهو تحت الضغط كونه يحتاج إلى أكثر من 3 أهداف نظيفة ليضمن التأهل إلى الدور القادم.

واختتم حديثه بقوله: «أطالب لاعبي الهلال بالتركيز وعدم الاستعجال واللعب بشكل متوازن طوال شوطي المباراة».