شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة الوحدة تكسب الدفاع الجوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

ضمن استعدادات الدفاع الجوي لدورة الألعاب الرياضية الـ17 للقوات المسلحة، أقيمت مساء أمس الأول على صالة نادي الوحدة، مباراة ودية بين «الوحدة»، و«الدفاع الجوي»، وانتهى اللقاء بفوز الوحدة 3/0، في مواجهة اتسمت أشواطها بالندية طيلة مجريات اللقاء.

من جهته، أوضح مدرب «الدفاع الجوي» عبدالرحمن العزاز أنهم استعدوا للبطولة بمعسكر بالدمام، وآخر في جدة، موضحا أن جميع الفرق المشاركة قوية، نظير ما تملكه من لاعبين بمستوى فني عالٍ، واختتم العزاز تصريحة لـ«الخليج 365» بقوله: طموحنا تحقيق لقب البطولة، وتقديم مستوى فني يعكس مدى الاهتمام الذي تلقاه اللعبة.

الجدير بالذكر أن البطولة تنطلق في الـ٢٤ من الشهر الجاري، ويشرف على تحكيمها رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الطائرة عبدالله العدوان.