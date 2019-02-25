شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات «الانضباط» من المقاهي والاستراحات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

وصف المحامي والمستشار القانوني عمر الخولي، قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بأنها أشبه ما تكون بقرارات صادرة من المقاهي والاستراحات، متأثرة بالضغوط الإعلامية لمصلحة أندية على حساب أندية منافسة.

وخص الخولي في حديثه إلى "الخليج 365" لجنة الانضباط والأخلاق، على إثر تجاهلها معاقبة لاعب الهلال الأسترالي ديجنيك الذي عمد إلى استفزاز جماهير الاتحاد، دون أن يجد قراراً رادعاً من اللجنة.

وقال الخولي: «هذه القرارات لا يمكن أن تكون انضباطية، وإنما قرارات صادرة من المقاهي والاستراحات، تحت تأثير ضغوط معينة، وإلا لا يمكن بأي حال من الأحوال معاقبة جمهور الاتحاد، ولا يُعاقب اللاعب الذي ظهر وكأنه الحمل الوديع».

وأضاف الخولي «لا تزال الضغوط الإعلامية التي تمارسها بعض الأندية لها أثر كبير على قرارات لجنة الانضباط، ولم نجد من أحكام لجنة الانضباط سوى الميل الواضح والمجاملات لمصلحة بعض الأندية».

الجدير بالذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ألزمت نادي الاتحاد بدفع 100 ألف ريال غرامة مالية، بسبب رمي الجمهور 9 علب مياه على أرضية الملعب أثناء المباراة، و50 علبة إضافية، وأدوات أخرى تجاه لاعب الهلال ديجنيك، كما غرمت رئيس الهلال الأمير محمد بن فيصل 25 ألف ريال، على خلفية نزوله أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة» بعد نهاية المباراة.