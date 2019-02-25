حارس مرمى تشيلسي يوضح سبب رفضه لقرار ساري.. والأخير: تفهمت الأمر

كتب: محمد معتز صلاح الدين

‏أكد كيبا حارس مرمى تشيلسي أنه قد تم سوء فهمه، بعدما رفض خروجه، خلال مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي، على ملعب "ويمبلي" ضمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

‏وأوضح كيبا أنه لم يقصد عدم احترام قرار ساري مدرب الفريق، لكنه لم يكن مصابًا وهو ما أراد أن يوضحه لمدرب الفريق، مشيرًا أنه يحترم مدرب الفريق وقراراته.

‏وقال كيبا "أولاً وقبل كل شيء يجب أن اقول أنه تمت إساءة فهمي، لم تكن في نيتي عصيان أوامر المدرب او اي شيء من هذا القبيل، لقد ظن أنني لا يمكنني

الاستمرار بسبب إصابتي لمرتين في المباراة لكن الجهاز الطبي لاحقاً شرح له كل شيء بشكل جيد".

‏وأضاف "اعتقد ان هناك سوء فهم حدث وسط تأثير ضغط المباراة في الجزء الأخير منها، لم تكون الصورة جيدة في التلفزيون، لكنني كنت فقط احاول اشرح له انني بخير".

وواصل "لا يجب ان تكون هذه اللقطة هي الحدث لهذا الليلة لأننا أدرنا النهائي بمستوى جيد ضد واحد من افضل الفرق في العالم وكنا قريبين من

الفوز".

‏وتابع "يجب أن نواصل على هذا النحو، لدي كامل الاحترام لمدرب الفريق وقرارته".

‏وعلق ساري مدرب الفريق عن لقطة كيبا: "كان على حق، هناك سوء فهم كبير، كنت أظن أنه كان مصابا ومن الصعب ان يدخل الى ركلات الترجيح وهو مُصاب ولكنني ادركت ذلك بعد المباراة، الان أحتاج الى التحدث لكيبا".



‏وأتم "كيبا كان محق، ولكن تصرفه كان خاطئ!".

شاهد اللقطة..



‏وفاز مانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على تشيلسي، بركلات الترجيح، بنتيجة (٤-٣).