الزمالك: أمل الصعود بدور المجموعات بالكونفدرالية موجود

كتب- مصطفى جويلي:

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، أن الأمل في الصعود من دور المجموعات بالكونفدرالية مازال موجودا، رغم التعادل مع بتروأتلتيكو الأنجولي.

وقال أمير في تصريحات ببرنامج الزمالك اليوم على قناة المحور: "المجموعة لن تُحسم سوى في المباراة الأخيرة، نصر حسين داي خسر من چورماهيا ومازال هناك ثلاث مباريات، والزمالك

قادر على الصعود". وحول واقعة كهربا وإيقافه قال: " أعتقد أن هذا القرار موفق من مجلس الإدارة كهربا لاعب كبير ولديه خبرات ولا يجب أن يتعامل مع الضغوط بهذا الشكل". تطرق للحديث عن لقاء المقاصة في الكأس قائلا: "الزمالك جاهز لخوضالمباراة رغم تعنت اتحاد الكرة ورفضه تأجيل اللقاء رغم موافقة الطرفين واتفاقهما".

وعن جروس قال: " المدرب يصحح أخطائه وسلبياته باستمرار، وأكبر دليل أنه قام بالتغيير في وقت مبكر خلال لقاء بترو أتلتيكو، وقام بالدفع بأيمن حفني وعمر السعيد، مجلس الإدارة موفر استقرار كامل ويجب على الجماهير أن تدعم الفريق والجهاز الفني كل فريق يمر عليه فترة سوء حظ، ولكن الأهم العودة بشكل سريع ونعدكم بأداء رجولي".

