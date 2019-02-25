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قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، بقيادة السويسرى كريستان جروس ، خوض مران الفريق في العاشرة صباح اليوم الاثنين ، فىمعسكره بالاسكندرية .
وينتظر الجهاز الفنى للزمالك القرار النهائى لمسئولي الاتحاد المصرى لكرة القدم ، بخصوص مباراة كاس
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يتراجع عن موقفه خوض مرانه الأول استعدادًا لمباراة مصر المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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