رياضة | لاسارتي يمنح الأهلي الضوء الأخضر لضم عامر عامر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يمنح الأهلي الضوء الأخضر لضم عامر عامر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي مسؤلي ناديه الضوء الأخضر للتعاقد مع عامر عامر حارس الإنتاج الحربي في الموسم المقبل.

وأشاد مارتن لاسارتي بإمكانيات عامر عامر حارس الإنتاج الحربي خاصة في مباراة فريقه أمام الأهلي في الدوري الممتاز وتصديه لأكثر من هدف محقق والظهور بشكل جيد طوال المباراة في مواجهة لاعبي الأهلي.

ووافق لاسارتي على التعاقد مع عامر عامر حارس الإنتاج الحربي بنهاية الموسم الجاري لتدعيم مركز حراس المرمى خاصة بعد تراجع مستوى محمد الشناوي الحارس الأساسي وغياب شريف إكرامي عن المشاركة في المباريات منذ فترة طويلة.

ووجه رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي صدمة قوية إلى مسؤلي القلعة الحمراء بشأن تجديد إعارته مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

ويلعب رمضان صبحي للأهلي على سبيل الإعارة من فريق هيدرسيلفد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي الوقت الذي يسعى النادي الأهلي للحديث مع رمضان صبحي حول تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم أخر عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، رفض اللاعب الاستمرار مع الفريق وطلب من وكيله نادر شوقي البحث عن عرض إنجليزي بنهاية الموسم للعودة للدوري الإنجليزي مرة أخرى.

وقرر رمضان صبحي عدم تجديد إعارته مع النادي الأهلي في الفترة القادمة والبحث عن عرض إنجليزي بالبريميرليج.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق الأحمر عقب الفوز على الجونة.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز صعب على الجونة بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار عبد الحفيظ بصرف مكافأة خاصة للاعبي الأهلي بسبب الجهد الذي بذلوه طوال ال٩٠ دقيقة أمام الجونة، وعدم استسلامهم بعد استقبال شباكه للهدف الأول ونجاحهم في تحقيق فوز مهم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة، وبفارق الأهداف عن بيراميدر صاحب المركز الثاني.