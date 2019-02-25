رياضة | على غرار ميسي وبيليه.. نجوم قاموا بتقليد احتفالات غيرهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على غرار ميسي وبيليه.. نجوم قاموا بتقليد احتفالات غيرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جذب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأنظار في المباراة المثيرة التي جمعت بين برشلونة وإشبيلية حيث قلب الليو تأخر فريقه 2-1 إلى فوز بنتيجة 4-2 بعد تسجيله هاتريك على ملعب سانشيز بيزخوان، السبت الماضي.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يحتفل بهدف التعادل بنفس طريقة بيليه الشهيرة خلال بطولة كأس العالم في المكسيك لعام 1970.

ليس ميسي وحده الذي قام باستنساخ احتفال نجم آخر من أجل الاحتفال بهدفه، بل هناك لاعبين آخرين قاموا بتقليد احتفالات مختلفة بعد تسجيل الأهداف، ونرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" اللاعبين الذين قاموا بتقليد آخرين:

- عدوى ديلي آلي:

كانت احتفالية ديلي آلي، نجم توتنهام، حديث السوشيال ميديا وهي عندما يضع يده على عينه بطريقة معينة، حيث حاول العديد من نجوم كرة القدم في مصر وفي الخارج تقليد نفس الاحتفالية، حتى وصل الأمر لقيام مدرب توتنهام بتقليد الاحتفال.

- صالح جمعة وجريزمان:

قام صالح جمعة بتقليد احتفال أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، وذلك عقب تسجيله هدف للنادي الأهلي في شباك وادي دجلة بالموسم الماضي وهذه الطريقة من أشهر الاحتفالات بين النجوم في العالم.



