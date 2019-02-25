رياضة | أتليتكو مدريد يسخر من أداء التحكيم في مباراة الريال (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتليتكو مدريد يسخر من أداء التحكيم في مباراة الريال (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر الحساب الرسمي لنادي أتليتكو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بسبب أداء التحكيم في مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي، والتي جمعت بين الفريقين في الليجا.

وكتب حساب اتليتكو مدريد: "لقد بدأت ليلة حفل توزيع جوائز الأوسكار بطريقة مبتكره، هذه قصة لا نهاية لها".

وجاءت تلك السخرية بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء للاعب البرازيلي كاسيميرو خلال اللقاء، وهذا ما اعترض عليه لاعبو المنافس في المباراة.

وفاز نادي ريال مدريد على ليفانتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.