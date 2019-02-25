رياضة | عاجل.. رمضان صبحي يرد على طلب الأهلي بقرار صادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رمضان صبحي يرد على طلب الأهلي بقرار صادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي صدمة قوية إلى مسؤلي القلعة الحمراء بشأن تجديد إعارته مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

ويلعب رمضان صبحي للأهلي على سبيل الإعارة من فريق هيدرسيلفد الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري.

وفي الوقت الذي يسعى النادي الأهلي للحديث مع رمضان صبحي حول تجديد عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسم أخر عقب انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، رفض اللاعب الاستمرار مع الفريق وطلب من وكيله نادر شوقي البحث عن عرض إنجليزي بنهاية الموسم للعودة للدوري الإنجليزي مرة أخرى.

وقرر رمضان صبحي عدم تجديد إعارته مع النادي الأهلي في الفترة القادمة والبحث عن عرض إنجليزي بالبريميرليج.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر صرف مكافأة خاصة للاعبي الفريق الأحمر عقب الفوز على الجونة.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز صعب على الجونة بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار عبد الحفيظ بصرف مكافأة خاصة للاعبي الأهلي بسبب الجهد الذي بذلوه طوال ال٩٠ دقيقة أمام الجونة، وعدم استسلامهم بعد استقبال شباكه للهدف الأول ونجاحهم في تحقيق فوز مهم.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٤٨ نقطة، وبفارق الأهداف عن بيراميدر صاحب المركز الثاني.