رياضة | عاجل.. أول تحرك رسمي من الزمالك لتجاوز التعثر أمام بترو أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول تحرك رسمي من الزمالك لتجاوز التعثر أمام بترو أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك منح لاعبيه مكافآت خاصة في حال تحقيق الفوز على المقاصة يوم الأربعاء في مباراة دور الـ 8 بكأس مصر والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب الأسكندرية.

يأتي هذا القرار في إطار تحفيزهم بعد سلسلة النتائج السلبية التي وقع فيها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل مع نظيره بيترو اتلتيكو الأنجولي بهدف لكل فريق باللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمود عبدالرحيم “جنش” في حراسة المرمى ومحمود حمدي “الونش” ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز وعبدالله جمعة في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبدالمنعم “كهربا” وأحمد سيد “زيزو” ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط وخالد بوطيب في خط الهجوم .

وبدأت المباراة هادئة من جانب الفريقين وحاول الزمالك فتح جبهة هجومية من عمق الملعب وحاول اوباما المرور من دفاع الفريق الأنجولي وحصل على ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة سددها ساسي بقوة يتصدى لها حارس الفريق الضيف ثم تسقط من يده ولتصل للنقاز الذي يسددها لكنها تصطدم وتخرج بجوار القائم الأيسر وتصبح ركنية للزمالك .