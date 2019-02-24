الان تتابع الكرواتي زوران يعتمد القائمة الأساسية للأزرق في بطولة قارة آسيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 : سيف الرخيص

اعتمد المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم زوان ماميتش، القائمة النهائية التي اعتمد عليها في منافسات دري أبطال آسيا 2019.

وتقدم البرازيلي كارلوس إدواردو بالقائمة التي اختارها زوران، إلى جانب الفرنسي قويمز والإيطالي سبستيان جيوفينكو والأسترالي ديجينيك كلاعب آسيوي.

وفي ذلك ستنطلق البطولة القارية في مطلع مارس المقبل، بعد أن أوقعت القرعة الفريق ” الازرق” في المجموعة الثالثة برفقة، فريق الدحيل القطري والاستقلال الإيراني، والعين الإماراتي.

كما سيواجه الهلال العين الإماراتي في أولى مبارياته يوم 5 من شهر مارس المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

وضمت القائمة الزرقاء 30 لاعباً:

عبدالله المعيوف ، محمد البريك

كارلوس إدواردو، علي البليهي، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، عبدالله عطيف ، محمد الشلهوب، ياسر الشهران، حسن كاد، ناصر الدوسري، مروان الحيدري ، نواف العابد ، هتان باهبري، محمد كنو ، سالم الدوسري، محمد الواكد ، عبدالرحمن اليامي ، محمد الدوسري، أحمد شراحيلي ، وليد الأحمد ، منصور البيشي ، خالد الجبيع ، نواف شراحيلي ، نواف الغامدي ، ذعار العتيبي ، ميلوس ديجينيك ، محمد جحفلي، سيباستيان جوفينك، بافيتيمبي جوميز.