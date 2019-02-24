الان تتابع “سييرا” مدربا للاتحاد خلفا لبيلتش والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - محمد بن نافع : كما سبق وأن أكدت صحيفة “الخليج 365”، أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع المدرب التشيلي لويس خوسيه سييرا ليكون مدربا للفريق الأول لكرة القدم بديلاً للكرواتي سلافن بيليتش والذي تمت إقالته. وسيتضمن العقد تدريب سييرا للفريق حتى نهاية الموسم مع إمكانية تمديد العقد إلى لموسم آخر باتفاق الطرفين، وتقرر أن يصل المدرب الجديد بعد غد الثلاثاء للإشراف على التدريبات قبل موقعة الأهلي

كانت هذه تفاصيل خبر “سييرا” مدربا للاتحاد خلفا لبيلتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.