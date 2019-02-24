شكرا لقرائتكم خبر عن «البرغوث» يدلغ من جديد (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصَدّر هاتريك الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم فريق برشلونة، أمام إشبيلية، الصحف الإسبانية، وذلك فى المباراة التى جمعتهما أمس الأول، على ملعب «رامون سانشيز بيزخوان»، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدورى الإسبانى «الليجا»، والتى انتهت بفوز البارسا بنتيجة 4- 2. وعنونت صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «كلاسيكو ميسى.. هاتريك من الرائع رقم 10 وهدف سواريز يقود برشلونة للتغلب على إشبيلية 4- 2.. الأرجنتينى أنقذ البارسا الذى سيذهب إلى ملعب سانتياجو برنابيو بفارق 9 نقاط على الأقل عن ريال مدريد».

أما صحيفة «سبورت» فكتبت: «يا لك من وحش.. هاتريك ميسى يؤجل حسم الليجا إلى مباراة الكلاسيكو.. برشلونة قام بالريمونتادا بثلاثية النجم الأرجنتينى فى مباراة شهدت سيطرة إشبيلية على الشوط الأول.. سواريز يستعيد ذاكرة التهديف».

فى حين وصفت صحيفة «ماركا» برشلونة بـ«نادى ميسى»، بعدما سجل ثلاثة أهداف وصنع آخر فى فوز برشلونة على إشبيلية، كما تناولت الصحيفة التصريحات الصادرة من إدارة باريس سان جيرمان الفرنسى، والتى أكدت بقاء النجم البرازيلى «نيمار» ضمن صفوف الفريق فى الموسم المقبل. ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 57 فى صدارة ترتيب الدورى الإسبانى، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 37 نقطة فى المركز الخامس.

وأحرز النجم الأرجنتينى الـ«هاتريك» رقم 50 فى مسيرته الكروية، منها 32 فى الليجا، و8 فى دورى أبطال أوروبا، و3 فى مسابقة كأس إسبانيا، وواحد فى كأس السوبر الإسبانى، و6 مع منتخب التانجو، ليصبح على بُعد ثلاثية واحدة فقط عن كريستيانو رونالدو، الذى سجل 51 ثلاثية فى مسيرته حتى الآن. كما عزّز «ميسى» تربعه على عرش صدارة هدافى الدورى الإسبانى، برصيد 25 هدفاً، وابتعد فى الصراع على الحذاء الذهبى كأفضل هداف للدوريات الأوروبية، عن أقرب مطارديه، الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان «22 هدفاً»، وكريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، «19 هدفاً»، والبولندى كريستوف بياتيك، مهاجم ميلان، «18 هدفاً»، والأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى، «17 هدفاً»، والمصرى محمد صلاح، مهاجم ليفربول، «17 هدفاً».

وأصبح «البرغوث» اللاعب الأكثر تسجيلاً للأهداف أمام خصم واحد، وهو إشبيلية، فقد سجل أمام ضحيته المفضلة 36 هدفاً فى 35 مباراة، ويأتى أتلتيكو مدريد فى المركز الثانى ضمن قائمة الضحايا المفضلين لديه برصيد 28 هدفاً، ثم فالنسيا 27 هدفاً، وريال مدريد 26 هدفاً، وأتلتيك بيلباو برصيد 24 هدفاً.

ووصل «ميسى» إلى هدفه رقم 650 خلال مسيرته الكروية حتى الآن، بواقع 585 هدفاً بقميص برشلونة سجلها خلال 669 مباراة، و65 هدفاً بقميص الأرجنتين أحرزها خلال 128 مباراة، إضافة إلى صناعة 227 هدفاً.

من جانبه، قال «فالفيردى»، المدير الفنى لفريق برشلونة: «هذه المباريات تعزز ثقة الفريق بنفسه، قلبنا النتيجة لصالحنا أمام منافس قوى للغاية».

وأشار «فالفيردى» إلى أن الأهم بالنسبة له فيما قدمه «ميسى» فى المباراة ليس الأهداف الثلاثة، ولكن الأهم هو كيفية تحقيق هذا، والتوقيت الذى سجل فيه هذه الأهداف الثلاثة.

وأوضح أن الفريق خاض هذه المباراة وسط ظروف صعبة، ولهذا أثبتت المباراة مدى أهمية «ميسى» بالنسبة للفريق.

وأضاف «فالفيردى»: «كانت مباراة قوية. المواجهة مع إشبيلية تكون صعبة دائماً. من الصعب دائماً أن تخوض المباريات على ملعب إشبيلية، كما أن المنافس لجأ إلى تغيير أسلوب اللعب الذى خاض به الموسم الحالى حتى الآن، وذلك من أجل مواجهتنا».

فى سياق آخر، أنهى النجم الدولى الكرواتى، إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسبانى، حالة الجدل حول مستقبله ورحيله عن صفوف الفريق الكتالونى والانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالى فى الصيف المقبل. وأنهى النجم الكرواتى حالة اللغط التى أُثيرت فى الفترة الأخيرة بتأكيد استمراره فى صفوف متصدر ترتيب الليجا ورغبته فى البقاء داخل أسوار كامب نو، وعدم وجود أى نية للرحيل.

وقال اللاعب: «أرى نفسى فقط فى برشلونة، لدىَّ ثلاث سنوات أخرى فى عقدى، أريد البقاء هنا، أنا فخور جداً بالأندية الكبيرة التى ترغب فى التوقيع معى». وأضاف: «أرى نفسى بقميص برشلونة فقط، هذا يجعلنى أشعر بالفخر إذا طلبوا منى الاستمرار فى هذا النادى الكبير، أرى نفسى هنا فقط».

وعن الفوز الكبير على إشبيلية، قال: «حققنا فوزاً مهماً عزّز موقفنا كثيراً، دائماً ما كنا نعانى اللعب على أرضية إشبيلية، لكن تلك المرة كان الأمر مختلفاً، وظهرنا بشكل جيد وحققنا فوزاً مستحقاً».