شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 30 شوط في مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الصياهد)

تنطلق غدًا أشواط الجذاع "بكار وقعدان" بعدد 30 شوط على فترتين صباحية ومسائية من مسافة 6 كيلو مترات في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للهجن والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض.

وكانت اللجنة المنظمة قد خصصت اليوم الأحد يوماً للراحة لترك فرصة للملاك والمضمرين لرفع جاهزية مطاياهم المشاركة، وسيكون انطلاق الأشواط الختامية في 11 من مارس المقبل بعدد 164 شوطاً ختاميًّا.