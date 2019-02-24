شكرا لقرائتكم فوساتي: لعبنا مباراة كبيرة في الذهاب.. ونسعى للتأهل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأوروغوياني خورخي فوساتي، مدرب أهلي جدة، أن الفريق سيسعى للتأهل إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، مضيفا بأن قائمة النادي تختلف من بطولة لأخرى.

وقال فوساتي خلال المؤتمر الصحفي: لعبنا مباراة قوية تنافسية في الأسبوع الماضي أمام الوصل وأظهرنا إمكانيات كبيرة في العودة بنتيجة المباراة، نسعى للحصول على النتيجة التي تمنحنا التأهل لنصف نهائي البطولة.

وأضاف فوساتي حول قائمة الفريق وقال: هناك قائمتان مختلفتان من اللاعبين بين بطولة الدوري وكأس زايد للأندية للأبطال ولا يوجد اختلاف في طريقة اللعب بين البطولتين، وأرى أن تقييم طريقة اللعب في كرة القدم يأتي في المرتبة الثالثة حيث يستطيع المدرب استخدام طرق لعب مختلفة من مباراة إلى أخرى واللاعبون المحترفون لا بد أن يكون لديهم إلمام كامل بجميع الطرق الخططية والتكتيكية المختلفة مع جاهزيتهم لتطبيق أي طريقة متى ما طلب منهم ذلك.

وقال حسين المقهوي: نلعب غدا أمام فريق قوي ومنظم وستكون مواجهة صعبة خاصة أن نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي، ونحن قادرون على التأهل حيث نملك الإمكانات والقدرات من كافة النواحي ونسعى للوصول إلى آخر نقطة في البطولة وإسعاد الجماهير.