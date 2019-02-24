شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاحد 24/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد 24 / 2 / 2019 العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي نجح فى الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد.

ناصر ماهر يحرز أول أهدافه فى الدوري بقميص الأهلى

تمكن ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى من تسجيل هدف الفوز على حساب الجونة، في المباراة التي جمعت الفريقين، عصر اليوم، في افتتاح منافسات الأسبوع الـ24 لبطولة الدوري الممتاز.

ويعد هدف ناصر ماهر فى شباك الجونة هو الأول له بقميص النادي الأهلي في بطولة الدوري، بعدما تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول .

الأهلي يخمد "ثورة" الجونة بثنائية ويصعد للمركز الثاني في الدوري

حقق فريق الاهلي فوزاً مُثيراً على الجونة بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم،الأحد، بالجونة في الجولة الرابعة والعشرين من الدورى الممتاز .

سجل هدف الجونة محمد ناجي جدو، وتعادل كريم نيدفيد للأهلي قبل أن يُضيف ناصر ماهر هدف الأهلي الثاني.

وبذلك رفع الاهلي رصيده لـ48 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الحادي عشر، ويواصل الاهلي الزحف نحو قمة الدوري بعدما حقق "قتل" حماس الجونة صاحب الفوز المثير في الجولة الماضية على بيراميدز.

أزارو وفتحى وجمعة فى تدريب لاعبى الأهلى المستبعدين من لقاء الجونة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، الغائبون عن معسكر مباراة الجونة، تدريبات قوية صباح اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة تحت إشراف حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى.

وشارك فى التدريبات كل من: وليد أزارو وصلاح محسن وإسلام محارب وأحمد علاء وصالح جمعة وباسم على ومحمد شريف وأحمد حمودى وأحمد فتحى.

سوبر كورة يكشف قيمة عقد أجاى الجديد مع الأهلى

يكشف سوبر كورة قيمة العقد الجديد للنيجيرى جونيور أجاى، لاعب النادى الأهلى، بعد تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم مقبلة.

سوبر كورة.. أحد السعودى يهدد بشكوى الأهلى للفيفا بسبب مؤمن زكريا

أنذر مسئولو نادى أحد السعودى نظراءهم فى الأهلى بشكواهم للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب مؤمن زكريا، لاعب القلعة الحمراء المعار للنادى السعودى.