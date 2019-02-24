بيراميدز يهزم المقاولون ويستعيد وصافة الدورى بعد ساعتين من سيطرة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد فريق بيراميدز ذاكرة الانتصارات على حساب المقاولون العرب بهدف مقابل للاشئ فى المباراة التى جرت بينهما بالدفاع الجوى ضمن فاعليات الجولة الـ24 للدورى، ليتمكن من احكام قبضته على وصافة الدوري بعد ساعتين فقط من سيطرة الأهلى على المركز الثانى عقب فوزه على الجونة اليوم الأحد بنتيجة 2 / 1.

أحرز هدف المباراة السورى عمر خربين فى الدقيقة 65 من عمر اللقاء بعدما استلم كرة زميله عمر جابر من الجانب الأيسر وقام بوضع الكرة فى سقف المرمى ، ليرتفع رصيد بيراميدز إلى 48 نقطة فى المركز الثانى للدورى بفارق الأهداف عن الأهلى ، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 34 نقطة فى المركز الخامس .

وقد احكم لاعبو المقاولون سيطرتهم على مجريات الشوط الأول فى بدايته وأحرز محمد طلعت هدفا أحتسبه حكم اللقاء تسلل ، بعدها تصدى أحمد الشناوى حارس بيراميدز لكرة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق أحمد على كامل ، وفى الربع ساعة الأخيرة من الشوط عاد لاعبو بيراميدز للقاء وامتلكوا زمام اللقاء بفضل تحركات الثلاثى قفشة وعبدالله السعيد وكينو .

فى الشوط الثانى ضغط لاعبو بيراميدز على المقاولون العرب بغية أحراز هدف السبق وهو ما تحقق لهم بالفعل فى الدقيقة 65 عن طريق عمر خربين ، وبعدها يحاول لاعبو المقاولون إحراز هدف التعادل دون جدوى لتنتهى المباراة بفوز بيراميدز بهدف مقابل للاشئ .

بدأ المقاولون العرب اللقاء بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

الدفاع : إبراهيم القاضى – فادى نجاح – محمد سمير – حسن الشامى

الوسط : إبراهيم صلاح – محمد إبراهيم سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو

الهجوم : احمد على كامل – محمد طلعت

بينما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : احمد الشناوى

الدفاع : عمر جابر – عمرو ميدانى – احمد أيمن منصور – رجب بكار

الوسط : محمد مجدى قفشه – نبيل دونجا – كينو – عبد الله السعيد

الهجوم : كريستيان بينافينتى – عمر خربين