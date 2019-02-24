شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخمد "ثورة" الجونة بثنائية ويصعد للمركز الثاني في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق الاهلي فوزاً مُثيراً على الجونة بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما عصر اليوم،الأحد، بالجونة في الجولة الرابعة والعشرين من الدورى الممتاز .

سجل هدف الجونة محمد ناجي جدو، وتعادل كريم نيدفيد للأهلي قبل أن يُضيف ناصر ماهر هدف الأهلي الثاني.

وبذلك رفع الاهلي رصيده لـ48 نقطة ويصعد للمركز الثاني فيما تجمد رصيد الجونة عند 26 نقطة ويبقي في المركز الحادي عشر، ويواصل الاهلي الزحف نحو قمة الدوري بعدما حقق "قتل" حماس الجونة صاحب الفوز المثير في الجولة الماضية على بيراميدز.

بدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكوّن من :شريف إكرامى ، محمد هانى – سعد سمير – أيمن أشرف – على معلول ، عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – حسين الشحات – رمضان صبحى ، جونيور أجايى.

فيما لعب الجونة بتشكيل مكوّن من : محمود الغرباوى ، محمد نادى – أحمد سعيد "أوكا" – خالد صبحى – جوزيف جوناثان ، سارج أكا – جاتوش بانوم – إسلام عبد النعيم – أحمد الألفي ، أحمد حسن مكى – محمد ناجى "جدو".

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط من البداية عن طريق أجاي والشحات وناصر ورمضان بجانب الهجمات من اليمين عن طريق هاني والشمال عن طريق معلول.

تبادل رمضان وناصر الكرة في الدقيقة 9 ومرر الأول الكرة لأجاي لكن دفاع الجونة وينقذ الموقف.

في المقابل ، لعب الجونة بدفاع قوي وعلى الهجمة المرتدة التى حاول التسجيل منها عن طريق جدو ومكي ، وأشهر جهاد جريشة حكم اللقاء بطاقة صفراء لجوزيف جوناثان للخشونة مع على معلول في الدقيقة 16 .

وشهدت الدقيقة 20 فرصة خطرة للأهلي بعدما تبادل الكرة منع ناصر ماهر وكاد أجاي ينفرد بالغرباوي حارس الجونة لكن خالد صبحي أنقذ الموقف قبل أن تصل الكرة لأجاي.

عاد الجونة للظهور في أرض الملعب ومرت كرة عرضية من أمام شريف إكرامي قبل أن تصل لأحمد حسن مكي ، ثم أنقذ أيمن أشرف كرة خطرة قبل أن تصل لمحمد ناجي جدو وأشهر جريشة بطاقة صفراء لعمرو السولية للخشونة مع جدو.

واصل الأهلي سيطرته على اللقاء مع هجمات مُتباعدة لصاحب الأرض وأحتسب الحكم ضربة حرة غير مباشرة للأحمر سددها على معلول لكن دفاع الجونة أنقذ الموقف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

سيطر الأهلي كالمعتاد على إنطلاقة الشوط الثاني لكن دون خطورة حقيقة بعدما حالت "اللمسة الأخيرة" دون ترجمة السيطرة الحمراء لأهداف في الشباك ، وأهدر ناصر ماهر فرصة تسجيل هدف مؤكد في الدقيقة 50 بعدما تلقى تمريرة رائعة من على معلول لكن ناصر لعبها بغرابة برأسه فوق العارضة بدلاً من أن يضعها في الشباك.

ومن هجمة مرتدة نجح محمد ناجي جدو في تسجيل هدف الجونة الأول في الدقيقة 52 مُستغلاً "دربكة" ايمن أشرف وسعد سمير ويضع الكرة في شباك الأهلي.

ونال سعد سمير بطاقة صفراء في الدقيقة 54 للخشونة مع لاعبي الجونة، وشارك كريم نيدفيد بدلاً من هشام محمد كما شارك جيرالدو بدلاً من حسين الشحات ، وأشهر جريشة بطاقة صفراء لأسلام رشدي للخشونة.

إشتعلت المباراة بعدما واصل الاهلي اللعب بدون تركيز وبعشوائية شديدة واشهر جريشة بطاقة صفراء لعلي معلول ، فيما نشط أداء الجونة عن طريق إختراقات جدو ومكي والغى الحكم هدف سجله جيرالدو بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 75 شارك مروان محسن بدلاً من رمضان صبحي ، وفي أول لمسة للكرة ينال مروان محسن بطاقة صفراء.

سجل كريم نيدفيد هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 79 من تسديدة قوية ، وواصل الأهلي سيطرته على المباراة في الدقائق الأخيرة وسجل ناصر ماهر هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 87 بعدما تلقي تمريرة رائعة من مروان محسن ليُسكنها ناصر في شباك الجونة وأحتسب جريشة خمسة دقائق بدل ضائع ونال سعد سمير بطاقة صفراء ثانية ليتم طرده ،ويحاول الجونة تسجيل هدف ثاني لكن الاهلي نجح في الحفاظ على الفوز وينتهي اللقاء بفوز المارد الأحمر بثنائية مقابل هدف.