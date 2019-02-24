شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كواليس جلسة وزير الشباب والرياضة مع مجلس الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع أسامة أبوزيد رئيس نادى الشمس، قبل حفل ختام بطولة مصر الدولية للتايكوندو التى تستضيفها الغردقة. ودار حديث مطول بين وزير الشباب والرياضة ورئيس الشمس بقاعة كبار الزوار فى حضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر والمهندس حاتم الناقة نائب رئيس النادى والمستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق والمحاسب تامر على المدير التنفيذى عن حالة الحراك الكبيرة التى يشهدها نادى الشمس منذ انتخاب المجلس الحالى فى نهاية نوفمبر 2017. وفؤجى الجميع بأن وزير الشباب والرياضة متابع جيد لأحوال نادى الشمس وحالة التطوير التى تشهدها جميع منشآته الرياضية والخدمية بجانب إعجابه الشديد بفكرة مبادرة "عيش وملح " التى نظمها المجلس، الجمعة الماضية مع أعضاء النادى لمد جسور من التواصل بين الإدارة والجمعية العمومية. فى الوقت الذى أشاد فيه أبوزيد بدعم الوزير لجميع الأندية وفتح باب مكتبه دائما لإستقباله لمد يد العون للشمس ومجلسه مؤكدا أن العلاقة الوطيدة التى تجمع الوزير بجميع أفراد المنظومة الرياضة نتيجة لعمل دوؤب فى خدمة الوطن لسنوات طويلة سابقة. كان مجلس الشمس قد دعا أعضاء النادى لتناول الغداء معا فى أكبر تجمع الجمعة الماضية أقيم بملعب الكرة الداخلى وسط حضور الآلاف حيث أحضرت كل أسرة طعامها وجلس الجميع فى نفس المكان فى مبادرة أطلق عليها عيش وملح.

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. كواليس جلسة وزير الشباب والرياضة مع مجلس الشمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.