فيديو .. خربين يتقدم لبيراميدز بالهدف الأول على المقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح السورى عمر خربين فى إحراز هدف التقدم لبيراميدز فى مرمى المقاولون العرب فى الدقيقة 65 من عمر المباراة التى جرت بينهما بالدفاع الجوى ضمن فاعليات الجولة الـ24 للدورى . بدأ المقاولون العرب اللقاء بتشكيل مكون من :- حراسة المرمى : محمود أبو السعود الدفاع : إبراهيم القاضى – فادى نجاح – محمد سمير – حسن الشامى الوسط : إبراهيم صلاح – محمد إبراهيم سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو الهجوم : احمد على كامل – محمد طلعت بينما بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى : احمد الشناوى الدفاع : عمر جابر – عمرو ميدانى – احمد أيمن منصور – رجب بكار الوسط : محمد مجدى قفشه – نبيل دونجا – كينو – عبد الله السعيد الهجوم : كريستيان بينافينتى – عمر خربين يحتل بيراميدز المركز الثالث مؤقتا بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعدما انفرد الأهلى بالمركز الثانى عقب فوزه على الجونة بهدفين مقابل هدف .

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