شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل بترو أتلتيكو فى مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لبترو أتلتيكو الأنجولى، تشكيل مواجهة الزمالك، فى المباراة المقرر إقامتها على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية التى يحتل صدارتها حالياً جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط ثم بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث وفى مؤخرة الترتيب الزمالك فى المركز الرابع بنقطة وحيدة. جاء تشكيل بترو أتلتيكو كالتالى: جاء تشكيل بترو أتلتيكو كالتالى: حراسة المرمى: جورج موتا. خط الدفاع: ديونيس جواو ودانيال كولوا وويلسون بينتو وكارنيرو دي جيسوس. خط الوسط: أوجوستو كويبتو وايدي أفونسو وهيرنيلسون وفلاديمير ايستون. خط الهجوم: تياجو ليل وريكاردو جوب.

تشكيل مواجهة بترو أتلتيكو

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تشكيل بترو أتلتيكو فى مواجهة الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.