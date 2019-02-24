الحرب الكلامية مستمرة..تركي آل الشيخ يرد على عضو مجلس إدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تواصلت حالة التراشق اللفظي بين تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ومالك نادي بيراميدز، ومحمد جمال الجارحي ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.

وفي وقت سابق قام تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، بتوجيه رسالة لمجلس إدارة النادي الأهلي، من خلال صفحته الرسمية عبر "فيسبوك".

ونشر آل الشيخ، صورة لمجلس الأهلي، سبق وقام محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي بنشرها عبر حسابه على "فيس بوك" وعلق قائلا "إن شاء الله تتخذوا القرار الصحيح، وتلعبوا مباراة يوم 28 فبراير في الكأس".

وتابع ساخرا من الصورة "ما شاء الله، هل كان عيد ميلاد أحد؟، أم فرحة بعودتي بالسلامة؟

ورد محمد جمال الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تركي عبر "فيسبوك" قائلا "رئيسكم؟، نحن في حالة انعقاد دائم، وعندما نأخذ أي قرار، لا نعود فيه".

تركي آل الشيخ لم يختار الصمت ورد على الجارحي عبر "فيسبوك" وكتب:" اه لحد الأن ... نظاماً ... والقرار مترجعوش فيه لانه مش قراركم، وانبسط ياعم رديت عليك ، مع اني بحب ارد على الكبير فيكم ".

وكان نادي بيراميدز، قد أعلن في بيان رسمي، عن استعادة آل الشيخ حصته في ملكية النادي، بعدما سبق وقرر بيعها لصالح سعيد سالم الشامسي نائب رئيس النادي.