رسميًا.. المقاصة يطلب تأجيل مباراته مع الزمالك في الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أنه تقدم بطلب رسمي إلى اتحاد الكرة المصري، لتأجيل مباراة الفريق أمام الزمالك في دور الثمانية لكأس مصر.

وأشار عبد السلام في تصريحات، نشرها المركز الإعلامي لنادي مصر المقاصة، إلى أنه طلب تأجيل اللقاء المقرر له الأربعاء المقبل، تضامنًا مع طلب الزمالك بتأجيل اللقاء بسبب سفر الفريق إلى أنجولا.

وقال رئيس المقاصة: "تقدمنا بطلب تأجيل المباراة للتضامن مع طلب الزمالك الذي يريد تأجيل اللقاء بسبب سفره إلى أنجولا لمواجهة بترو أتلتيكو في الكونفدرالية".

وسيلتقي الزمالك مع بترو أتلتيكو يوم 3 مارس القادم في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالكونفدرالية، في الوقت الذي سيخوض فيه مصر المقاصة مواجهة مع الانتاج الحربي يوم 2 من الشهر نفسه.

وأكمل عبد السلام: "تأجيل اللقاء مصلحة للفريقين، الزمالك سيتعرض للإرهاق إذا واجهنا قبل مواجهة بترو أتلتيكو، وهو ما سيحدث معنا ايضًا بسبب لقاء الانتاج الحربي".

واختتم: "طلب التأجيل حرصًا أيضًا على مصلحة الزمالك الذي يشارك في مهمة وطنية، نريد التعاون معه بالتأكيد وذلك بما لا يسبب أي تضارب أو اختلال في جدول ومواعيد المباريات المحددة من لجنة المسابقات".