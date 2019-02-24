مدرب يونايتد: صلاح لم يظهر.. ولا أتذكر أي فرصة لليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أشاد جونار سولشيار المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبه لوك شو أمام ليفربول.

مان يونايتد فرض التعادل السلبي على ليفربول في مباراة أقيمت عصر اليوم على ملعب "أولد ترافورد" ضمن قمة الأسبوع الـ27 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني لليونايتد في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، إن صلاح لم يظهر نظرًا للمستوى الذي قدمه لوك شو.

وتابع :"عندما احتاج ليفربول للتسجيل قاموا بإخراج صلاح، وهذا ما يدل على المستوى الجيد من لوك شو".

وعن مستوى منافسه ليفربول، علّق سولشيار :"لا أتذكر أي فرصة للمنافس على الرغم من امتلاكهم الكرة معظم فترات المباراة".

جدير بالذكر أن ليفربول استعاد صدارة الدوري الإنجليزي بعدما رفع الريدز رصيده إلى 66 نقطة ليصبح على بعد نقطة من مانشستر سيتي، في المقابل تراجع مانشستر يونايتد للمركز الخامس برصيد 52 نقطة.