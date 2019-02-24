بايرن ميونخ يُجهز لتكريم خاص للثنائي ريبيري وروبن

أكد رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الأحد “أولي هونيس “، دراسته لملف إقامة مباراة وداع للاعبيه ريبيري وروبن، عرفانًا بإنجازاتهما خلال سنوات طويلة مع العملاق البافاري.

وأوضح هونيس ، في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد ، أن المباراة التي يفكر فيها بايرن ستكون مماثلة للمباراة التي خصصت لنجم الفريق الألماني الدولي السابق “باستيان شفاينشتيجر” الصيف الماضي.

وخاض شفاينشتيجر المباراة مع فريقه الحالي شيكاجو فاير الأمريكي أمام بايرن ميونخ الذي قضى في صفوفه سنوات عدة وذلك على ستاد “أليانز آرينا” قبل أن يرحل في عام 2015 إلى مانشستر يونايتد بتوصية من لوي فان خال.

ويلعب ريبيري صاحب الـ 35 عامًا، في صفوف بايرن منذ 2007 فيما يلعب روبن 35 عامًا في صفوف الفريق منذ 2009 .آرين روبن وبلال ريبيري مع بايرن ميونخ (صور: Getty)

وتأكد أن عقد روبن مع الفريق لن يتم تجديده فيما ينتظر أن يحدث نفس الشيء مع ريبيري الذي ينتهي عقده مع الفريق هذا الموسم أيضا.

وأضاف هونيس : “فرانك (ريبيري) لن يتقبل هذا لأنه يرغب في اللعب طالما كان قادرا على الركض في الملعب”.

ولم يحدد هونيس موعدا للمباراة المقترحة لوداع اللاعبين اللذين يمكنهما استكمال مسيرتها الكروية بناد آخر.

وقد يعود ريبيري إلى بايرن من خلال دور آخر بخلاف اللعب حيث قال هونيس : “سنحاول أن نجد عملا آخر لفرانك ريبيري يليق بإمكانياته ومزاياه”.

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