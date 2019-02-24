ليستر يُقيل كلود بويل بعد 16 شهرًا من خلافة شكسبير

أقيل المدير الفني لنادي ليستر سيتي، كلود بويل، من منصبه اليوم الأحد بسبب الخسارة التي مُني بها أمس السبت بنتيجة 1/4 على ملعبه “كينج باور” أمام كريستال بالاس في إطار الجولة الـ 27 من البريميرليج.

وانتظرت إدارة ليستر سيتي نتائج أفضل من تلك التي حققها كلود بويل هذا الموسم، والمنافسة على المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي الموسم المقبل –على أقل تقدير–، إلا أنه تراجع مع الفريق إلى المركز الـ 12 برصيد 32 نقطة بفارق 18 نقطة واضحة عن تشيلسي صاحب المركز السادس.

وخسر كلود بويل /57 عامًا/ خمس من مباريات الست الأخيرة في الدوري، ليخسر منصبه الذي حافظ عليه لمدة 16 شهرًا منذ خلافته للإنجليزي كريج شكسبير، ولم يسبق لليستر سيتي خسارة أربع مباريات متتالية في البريميرليج منذ يناير 2000.

مدرب ليستر سيتي كلود بويل (صور: Getty)

واحتل ليستر سيتي المركز التاسع في الموسم الأول له مع كلود بويل بالدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الإدارة قررت الاستغناء عنه والبحث عن المدرب الرابع للفريق في أقل من 23 شهرًا.

وسيتولى مايك ستويل وآدم سادلر مسؤولية تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين إيجاد مدير فني جديد قبل أو أثناء العطلة الدولية القادمة في شهر مارس.

وكان كلود بويل وقع على عقد مدته 3 سنوات مع ليستر سيتي في أكتوبر 2017، لكنه لم يكمل مسيرته حتى نهاية عقده بالضبط مثلما حدث معه في ساوثامبتون خلال شهر يونيه 2017.

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