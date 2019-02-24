جروس يستبعد محمود علاء وإبراهيم حسن من مواجهة بترو أتليتكو

كريستيان جروس كتب: مصطفى جويلي استبعد كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك كلا من محمود علاء وإبراهيم حسن ومدبولي وعمر صلاح من مواجهة بيترو اتلتيكو. وعمر صلاح من مواجهة بيترو اتلتيكو. ويستعد الزمالك لمواجهة بيترو اتلتيكو الإنجولي والمقرر لها التاسعة مساء اليوم، على ملعب "برج العرب" في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.



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