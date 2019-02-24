شوط أول سلبي بين بيراميدز والمقاولون

كتب- صبري حافظ:

تعادل فريق بيراميدز مع المقاولون العرب بدون أهداف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا بستاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة

الـ24 للدوري الممتاز.

جاء الشوط دون المستوى رغم السيطرة شبه الميدانية لفريق بيراميدز حيث كان السوري

عمر خربين ورجب بكار يمينا مصدر الخطورة الحقيقية على مرمى المقاولون

يذكر أن بيراميدز قبل اللقاء يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة بينما رصيد المقاولون 34 نقطة في المركز الخامس.