ربيع ياسين كتب - كريم عبد المحسن: حرص الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين، على متابعة نهائي بطولة المناطق في الاسكندرية، حيث أقيم النهائي بين الإسكندرية والبحيرة. النهائي بين الإسكندرية والبحيرة. يحرص ربيع ياسين على متابعة العناصر المميزة في هذه المرحلة السنية من أجل ضمها للمنتخب خلال الفترة المقبلة. يخوض منتخب مصر معسكرا يوم 19 مارس المقبل استعدادا لدورة شمال أفريقيا المقرر إقامتها في ابريل المقبل.

كانت هذه تفاصيل خبر ربيع ياسين يتابع نهائي بطولة المناطق في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.