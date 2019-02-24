بو طيب وكهربا في هجوم الزمالك أمام بيترو أتلتيكو

كتب: مصطفى جويلي أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، تشكيل فريقه لخوض مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولي ، في الجولة الثالثة لدور المجموعات ، ببطولة الكونفدرالية الافريقية ، والتي ستنطلق في التاسعة مساء ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل أنجولا : حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش . خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمود عبد المنعم كهربا - يوسف اوباما - احمد زيزو خط الهجوم : خالد بوطيب ويتواجد على دكة البدلاء : عماد السيد في حراسة المرمي - محمود عبد العزيز - ايمن حفني - محمد عبد السلام - عمر السعيد - حميد احداد - بهاء مجدي

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