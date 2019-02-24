اونلاين | رابط كورة اون لاين (ZAMALEK) - بث مباشر مباراة الزمالك وبترو اليوم كورة لايف | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو

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نتابع معكم متابعينا الكرام عشاق كرة القدم في العالم بوجه عام وفي مصر علي وجه الخصوص عبر موقع نجوم مصرية ، أخر اخبار الرياضة المصرية ، حيث سنرصد لكم اليوم تفاصيل اللقاء المرتقب بين الزمالك واتلتيكو الأنغولي في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ، ويقام اللقاء على أرضية أستاد برج العرب ، هذا ويحتل صدار المجموعة نصر حسين داي الجزائري بأربعة نقاط ، ويحتل خلفه كل من غور ماهيا الكيني و بترو أتلتيكو وكل منهما له ثلاث نقاط ، فيما يأتي الزمالك في المرتبة الأخيرة ” المركز الرابع ” بنقطة وحيدة .

بطاقة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في الكونفدرالية الأفريقية

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب

الزمالك وبترو أتلتيكو 9:00 مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية

10:00 مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية قناة بي ان سبورت الرياضية

تعليق محمد فوزي استاد برج العرب

مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنغولي

يسعى نادي الزمالك المصري إلي الفوز في هذه المباراة ، وذلك لصعوبة موقف الزمالك في المجموعة ، حيث يحتل المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة ، وفي حال الخسارة فأنه يزيد من صعوبة التأهل إلي الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، ويأمل جمهور الزمالك بتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل زيادة فرصة التأهل إلي الدور القادم من البطولة ، وتنقل المباراة من خلال قناة بي ان سبورت الرياضية .