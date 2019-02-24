اونلاين | يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتلتيكو بث مباشر بدون تقطيع | بث مباشر مباراة الزمالك اليوم | كورة لايف | كور

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يدخل الزمالك مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات للكونفدرالية بلا أي بديل عن الفوز.

الزمالك خسر في الجولة الأولى من جور ماهيا الكيني 4-2، ثم تعادل مع نصر حسين داي الجزائري في برج العرب 1-1، ليصبح الفوز على بترو أتليتكو بداية العودة للمسار الطبيعي في المجموعة بالنسبة للزمالك.

سيكون فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مطالبا بالدفاع عن تاريخه وكبريائه الإفريقي في اللقاء لا يحمل الكثير من الخيارات أمام القلعة البيضاء، بعد أن تذيل جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بينما يملك الضيف ثلاث نقاط، وهو نفس رصيد فريق جورماهيا الكينى ويتصدر المجموعة نصر حسين داى بأربع نقاط.

ورغم أن كل هذه النتائج مجرد احتمالات «وتباديل وتوافيق» ، إلا أننا نؤكد من خلالها أن الفريق مازال فى قلب المنافسة رغم تذيل فرق المجموعة حتى الآن، ولابد من الاعتراف بأن الموقف صعب لكنه ليس مستحيلا، فالزمالك بفريقه الحالى ومجموعة لاعبيه قادرون على تعويض ما فات، والاستمرار فى قلب المنافسة.

وبالنظر إلى تشكيل الزمالك فى لقاء الليلة، فأغلب الظن أن يستمر روس بنفس التشكيل الذى اعتاد عليه وتعودت عليه الجماهير، وأصبح راسخا فى الأذهان، مع توفير بعض الأسلحة على دكة البدلاء سواء أحداد أو حفنى أو عنتر وقد يتواجد مدبولى وزيزو وعمر السعيد.

وكانت الحيرة فقط فى اختيار قلب الدفاع الثانى الذى يجاور محمد عبد الغني، وهل سيستمر محمود حمدى الونش أو يعود محمد عبد السلام للظهور، بسبب غياب محمود علاء للإصابة.

أعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس تشكيل مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، فى المباراة المقرر إقامتها على استاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية التى يحتل صدارتها حالياً جورماهيا الكينى برصيد 6 نقاط وخلفه نصر حسين داى الجزائرى برصيد 4 نقاط ثم بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 3 نقاط فى المركز الثالث وفى مؤخرة الترتيب الزمالك فى المركز الرابع بنقطة وحيدة وشهد تشكيل الزمالك دخول زيزو على حساب إبراهيم حسن.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أحمد زيزو وأوباما وكهربا.

خط الهجوم: خالد بوطيب.