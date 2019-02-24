اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم (بث مباشر) yalla shoot الكونفدرالية الافريقية| ماتش الزمالك اليوم

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مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم (بث مباشر) yalla shoot الكونفدرالية الافريقية| ماتش الزمالك اليوم

ننقل يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر أونلاين في ثالث مواجهات دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، حيث يستضيف النادي القاهري نظيره الانجولي لايف على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء اليوم الأحد الرابع والعشرون من شهر فبراير 2019، وسنقوم بإضافة رابط مشاهدة مباراة الزمالك ضد بترو اتليتكو بث مباشر كورة ستار أون لاين بدون تقطيع قبل بداية اللقاء بجودة عالية وبالتعليق العربي الرائع.

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ينطلق موعد مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر اليوم في الكونفيدرالية الإفريقية على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 1، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق المصري أحمد الطيب.

وتنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في السابعة مساءا بتوقيت جرينتش التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة في بث حي ومباشر عبر قناة بي ان سبورت دي في بث سريع بدون تقطيع يناسب جميع السرعات لديك عزيزي المتابع بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو يلا شوت الجديد.

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بعد مرور جولتين بدور المجموعات من كأس الكونفيدرالية، يحتل نصر حسين داي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد تغلبه على بترو اتليتكو وتعادله مع الزمالك، فيما يأتي خلفه فريق جورماهيا الكيني برصيد ثلاث نقاط، ثم بترو اتلتيكو بنفس الرصيد، ويقبع الزمالك بالمركز الأخير بنقطة وحيدة.

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والتقى الزمالك أمام الفرق الأنجولية في 6 مناسبات من قبل تاريخياً، كان التفوق واضح للفريق المصري في ثلاث لقاءات، مقابل خسارة وحيدة، بينما حضر التعادل في مواجهتين بينهما.

الزمالك يدخل مباراة اليوم رافعا شعار لابديل عن الفوز خاصة وأن الفريق يتذيل جدول ترتيب المجموعة الإفريقية برصيد نقطة وحيدة من مباراتين ويسعى لتحقيق أول انتصار له اليوم مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر hd yalla shoot plus.