اونلاين | (يلا شوت حصري) الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم بث مباشر yalla shoot الكونفدرالية الافريقية| ماتش الزمالك اليوم مباش

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(يلا شوت حصري) الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم بث مباشر yalla shoot الكونفدرالية الافريقية| ماتش الزمالك اليوم مباشر دون تقطيع zamalek

تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الأحد 24 فبراير 2019، الساعة التاسعة مساء.

(يلا شوت حصري) الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم بث مباشر yalla shoot الكونفدرالية الافريقية| ماتش الزمالك اليوم مباشر دون تقطيع zamalek

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو، على قنوات "بي إن سبورتس".

(يلا شوت حصري) الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم بث مباشر yalla shoot الكونفدرالية الافريقية| ماتش الزمالك اليوم مباشر دون تقطيع zamalek

ويحتل الزمالك المركز الرابع في مجموعته، أما نادي بترو أتلتيكو يحتل الترتيب الثاني برصيد 3 نقاط.

(يلا شوت حصري) الزمالك وبترو اتليتكو الأنجولي اليوم بث مباشر yalla shoot الكونفدرالية الافريقية| ماتش الزمالك اليوم مباشر دون تقطيع zamalek

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تقدم "الوطن" خدمة البث المباشر لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، اليوم الأحد 24 فبراير 2019، الساعة التاسعة مساء.

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ينطلق موعد مشاهدة مباراة الزمالك وبترو اتليتكو بث مباشر اليوم في الكونفيدرالية الإفريقية على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وستقوم قناة bein sport hd 1، وسيتولى التعليق على اللقاء المعلق المصري أحمد الطيب.