رياضة | فرانكفورت يكسر عقدة التعادلات باكتساح هانوفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرانكفورت يكسر عقدة التعادلات باكتساح هانوفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع آينتراخت فرانكفورت حدا لسلسلة تعادلاته، التي استمرت في مبارياته الأربع الأخيرة، في الدوري الألماني، بعدما حقق فوزا كبيرا ومستحقا (3/0)، على مضيفه هانوفر، اليوم الأحد، في الجولة الـ23.

وارتفع رصيد فرانكفورت إلى 37 نقطة، في المركز السادس، فيما توقف هانوفر عند 14 نقطة، في المركز السابع عشر (قبل الأخير).

وعجز الفريقان عن هز الشباك، خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي.



وفي الشوط الثاني، افتتح آنتي ريبيتش التسجيل لفرانكفورت، في الدقيقة 54، فيما أضاف زميلاه لوكا جوفيتش وفيليب كوستيتش، الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 63 و90.