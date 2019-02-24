رياضة | إيمري: المركز الرابع أمر إيجابي ولن نغير أفكارنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمري: المركز الرابع أمر إيجابي ولن نغير أفكارنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أوناي إيمري المدير الفني لآرسنال الإنجليزي بأن التواجد في المركز الرابع أمر إيجابي وأنهم لن يغيروا أفكارهم وذلك عقب الفوز على ساوثهامبتون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة السابعة والعشرين من الدوري.

وقال إيمري في تصريحات في المؤتمر الصحفي عقب المباراة:" لعبنا أمام ساوثهامبتون في لحظة صعبة، تشاكا لعب في مركز المساك بجانب إصابة بيليرين".

وأضاف: "التواجد في المركز الرابع يعتبر أمر إيجابي لنا ولكننا لن نغير من أفكارنا، أمامنا مواجهة صعبة أمام بورنموث يوم الأربعاء".

وتابع: "في الوقت الحالي يمكننا إجراء تغييرات واستخدام لاعبين أخرين، نريد القيام بمزيج في التشكيل لأننا سنلعب الكثير من المباريات".

واختتم إيمري تصريحاته قائلاً : "في المباريات التي تقام على ملعبنا نشعر بالقوة ولكننا نحتاج إلى الاستمرارية في المستوى خارج ملعبنا، نركز فقط على طريقنا، يمكننا التحكم في مواجهتنا فقط أمام يونايتد وتشيلسي وتوتنهام".