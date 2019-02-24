رياضة | تعليق مثير من مدافع مان يونايتد بعد نجاحه في إيقاف خطورة محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق مثير من مدافع مان يونايتد بعد نجاحه في إيقاف خطورة محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق لوك شو مدافع نادي مانشستر يونايتد، على أدائه في مباراة ليفربول ونجاحه في إخفاء خطورة النجم المصري محمد صلاح طوال اللقاء.

وانتهت مباراة مانشستر يونايتد وليفربول بالتعادل السلبي حيث شهدت المواجهة مفارقة غريبة وهي إجراء سولشاير للثلاثة تغييرات خلال مجريات الشوط الأول بسبب الإصابة.

‏ وسئل شو عن تمكنه من إيقاف خطورة محمد صلاح بالكامل، حيث قال: "أنا أركز على المباراة لدرجة أنني لا أفكر في تلك الأشياء، هؤلاء اللاعبون دائمًا ما ترغب في إختبارهم".

ولم يظهر محمد صلاح بالمستوى المطلوب منه خلال مباراة مانشستر يونايتد كما حصل على أقل تقييم من شبكة "هو سكورد" العالمية 6.0/10 وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولد ترافورد.